Wie die DB Regio AG mitteilt, fallen aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie Brückenarbeiten an der Eisenbahnüberführung zahlreiche S-Bahnen in verschiedenen Abschnitten zwischen Speyer Hbf und Bruchsal aus.

Betroffen sind mehrere S-Bahnen der Linien S2 (Kaiserslautern – Mosbach), S3 (Germersheim – Karlsruhe), S4 (Germersheim – Bruchsal) und S33 (Germersheim – Bruchsal). Sie fallen von Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr, bis Dienstag, 14. Juni, 5.30 Uhr zwischen Speyer und Bruchsal aus und werden durch Busse ersetzt. Die Züge der Linie RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) fallen zwischen Speyer Hbf und Karlsruhe Hbf aus.

Die DB Regio AG weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung könne es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls „zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten“ kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist aus Platzgründen nicht möglich.

Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht.