Die nächste EU-weite Volks-, Gebäude und Wohnungszählung, die im kommenden Jahr stattfindet, wird derzeit vorbereitet. Das betrifft auch die Bürger im Landkreis Bad Dürkheim.

Wie viele Menschen leben eigentlich in Deutschland? Wie ist die Altersstruktur der Bevölkerung? Haben wir ausreichend Schulen, Kita- und Studienplätze oder werden zukünftig mehr Plätze in Alters- und Pflegeheimen benötigt? Wie ist die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt?

Um diese und viele weitere Fragen zu beantworten, benötigen Bund, Länder und Kommunen verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Aus diesem Grund findet alle zehn Jahre eine EU-weite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) statt, die nächste steht im Jahr 2022 an.

Stichprobenartige Haushaltsbefragungen

Derzeit hat die Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. In den vergangenen Tagen habe ein Teil der Eigentümer von Wohnraum Post vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz erhalten.

In erster Linie werden beim Zensus Daten aus bestehenden Verwaltungsregistern genutzt. Diese werden dann durch stichprobenartige Haushaltsbefragungen ergänzt. Im Landkreis Bad Dürkheim werden etwa 13.000 Bürgerinnen und Bürger vom Statistischen Landesamt ausgewählt, die von Interviewern vor Ort befragt werden. Ab dem Zensusstichtag 15. Mai 2022 kann es deshalb sein, dass Bürger eine Terminankündigung für eine Befragung im Briefkasten finden.

In Rheinland-Pfalz wurden insgesamt 36 regionale Erhebungsstellen eingerichtet. Die für den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Stelle hat ihren Sitz in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim.

Kurzinfo