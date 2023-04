Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden laut Bundesernährungsministerium in Deutschland pro Jahr weggeworfen. Ein großer Teil davon ist noch genießbar. Engagierte Gruppen wie die Lebensmittelretter und die Tafeln bewahren Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren vor der Tonne. Wie sie verhindern, sich bei ihrem Einsatz in die Quere zu kommen.

In Kirrweiler gibt es seit Sommer 2019 das „Futterhäusel“ am Edelhof, in dem Lebensmittel, die überflüssig sind oder aus Überproduktion stammen, in einem umfunktionierten