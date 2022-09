Die Fahrbahn der südlichen Rennbahnstraße zwischen Vogelpark und der Ortsumgehung L529 soll aufgrund vieler Risse, Aufbrüche und Schlaglöcher saniert werden. Daher wird die Straße vom 19. September bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt.

Darüber hinaus soll im Zuge der Arbeiten eine Böschungssicherung in Höhe des wasserführenden Saugrabens installiert werden. Die Arbeiten haben nach Angaben der Gemeindeverwaltung ein Gesamtvolumen von rund 537.000 Euro und werden von der Eiffage Infra-Südwest GmbH aus Alzey ausgeführt. Die Mitglieder des Bau-, Verkehrs-und Entwicklungsausschusses hatten die Arbeiten bei ihrer Sitzung im Juli vergeben.

Bei der Sanierung der Straße wird zunächst die Deckschicht abgefräst. Danach werden die Schadstellen ausgebessert und wird eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Während der Vollsperrung sind der Vogelpark, die dortige Gaststätte sowie die Straße An der Fohlenweide vom Ortskern kommend durchgehend erreichbar. Eine Weiterfahrt vom Vogelpark in Richtung Ortsumgehung ist allerdings nicht möglich. Ebenso besteht keine Möglichkeit, von der Ortsumgehung über die Rennbahnstraße in Richtung Ortskern zu gelangen. Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert werden.

Die südliche Rennbahnstraße wird somit innerhalb kurzer Zeit ein zweites Mal für einen längeren Zeitraum gesperrt. Zuletzt war das Ende 2021 bis ins Frühjahr 2022 im Zuge der Rehbachverlegung der Fall. Eine Zusammenlegung und Ausführung der damaligen und jetzigen Arbeiten war nach Angaben der Gemeindeverwaltung aus terminlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Bei der Rehbachverlegung wurde der Parkplatz an der Rennbahnstraße als Baustellen- und Materiallager genutzt, wodurch sich nahezu täglich Baustellenfahrzeugen über die Rennbahnstraße bewegten. Das wiederum hätte sich nur schwer mit einer Fahrbahnsanierung unter einen Hut bringen lassen, teilt Pressesprecher Marcel Roßmann mit.