Die Volkshochschule (VHS) Dirmstein hat für das erste Halbjahr 28 Kurse im Angebot, davon fünf in Dirmstein, sechs in Gerolsheim und 17 in Großkarlbach. Es geht um Sprachen, Kochen und Bewegung.

„Una festa ... Italienisch lernen mit Hits und Liedern“. Dieser Titel des am Donnerstag, 15. Februar, beginnenden fünfteiligen Kurses im Gerolsheimer Rathaus klingt unterhaltsam. Er finde

von 16 bis 17.30 Uhr statt und koste 46 Euro pro Person, informiert Doris Porwitzki, die Leiterin der VHS Dirmstein, die ebenso wie das EDV-Zentrum in Kirchheim eine Außenstelle der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim ist. Mediterran gekocht wird einmal pro Monat an einem Samstagvormittag in Großkarlbach. Die ersten Kurse im Februar (italienisches Menü) und März (spanische Tapas) seien allerdings schon voll belegt, sagt Porwitzki. Informationen über französische Regionen abseits des Touristentrubels gibt es an fünf Abenden ab 5. März in Gerolsheim.

Entspannen im Kellergarten

Besonders gefragt sind Porwitzki zufolge die Bewegungs- und Entspannungskurse, darunter Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Yoga. „Eine Besonderheit sind die im Freien stattfindenden Qi-Gong-Kurse, die im Winter mit Spaziergängen durch die Dirmsteiner Weinberge verbunden werden und in den wärmeren Jahreszeiten ab 28. Februar den Rasen im Dirmsteiner Kellergarten nutzen.“ Ab April würden neue Gymnastik- und Entspannungskurse in Gerolsheim und Großkarlbach angeboten.

Weil etliche Kursteilnehmer in Dirmstein wohnen, würde die VHS-Leiterin dort gerne Bewegungskurse anbieten, doch seien die beiden Kursräume im Rathaus für alles, was Platz für Yogamatten und Bewegungsfreiheit benötige, nicht gut geeignet. An dem Standort werde aber ab April donnerstagabends erstmals seit Jahren wieder ein Englisch-Konversationskurs für Fortgeschrittene stattfinden. Und auch der erstmals angebotene Kurs zur Bewältigung von Trauer und Abschied wird im Dirmsteiner Rathaus laufen, an drei Freitagabenden ab 12. April. Die Basiskurse über den Einsatz von Smartphones, die sich vor allem an Senioren richten, mussten laut Porwitzki in diesem Halbjahr aus technischen Gründen in das EDV-Zentrum Kirchheim umziehen.

Noch Fragen?

Informationen zu den genannten Kursen gibt es im Internet unter www.kvhs-duew.de (Außenstelle Dirmstein). Anmeldung online oder telefonisch bei der VHS der Verbandsgemeinde Leiningerland unter 06359 8001-4042 (Uwe Goschi).