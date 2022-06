THEOVino, das Gespräch rund um Wein, Gott und die Welt, gibt es am Pfingstmontag, 6. Juni, ab 18 Uhr im Weingut Spindler in Forst, Weinstraße 44. Ende ist gegen 20 Uhr. Passend zum Neustart lautet das Thema: „Alles auf Anfang!“ Mit zwei Weinen, einem gemütlichen Essen (Mitbringbüffet) und einem angeleiteten Austausch in kleinen Tischrunden geht es um die persönlichen Neuanfänge, um Hindernisse und Chancen. Und wie immer schwingt auch die Frage mit: Wie hat Gott da seine Finger im Spiel? Nach fast zwei Jahren Pause wollen die Verantwortlichen in geselliger Atmosphäre über persönliche Themen des Lebens ins Gespräch kommen. Anmeldungen und Rückfragen per E-Mail an Carolin Bastian, carotian@web.de, Brigitte Deiters, deiters.brigitte@web.de, oder Christian Koppenhagen, christian.koppenhagen@web.de.