Die Jagd ist in Deutschland ein umstrittenes Thema. Die einen verteidigen sie, die anderen sind entschieden dagegen. Gerade, wenn sich Jäger nicht richtig verhalten und vermeintlich den Schutz von Tieren mit Füßen treten, ist der Aufschrei groß. So sind kürzlich zwei Videos über Soziale Netzwerke verbreitet worden, die einen Jäger in der Pfalz bei mutmaßlichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zeigen sollen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Wir haben uns den Fall einmal genauer angesehen. Denn er wirft auch Fragen wie diese auf: Werden Verstöße hierzulande ausreichend geahndet und was können Behörden, Tierschützer und Jagdverbände machen, um Tierquälern das Handwerk zu legen?

Die Videos zeigen ein Waldstück am Hang. Ein Mann, dessen Stimme auf dem Video zu hören ist, hetzt einen Hund auf ein angeschossenes