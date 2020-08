Vom 19. August bis 8. September beteiligt sich die Verbandsgemeinde Lambrecht an der Aktion Stadtradeln. Dabei sind alle Bürger sowie Personen, die im Landkreis Bad Dürkheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, aufgerufen, möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Jeder, der in diesen drei Wochen mehr aufs Fahrrad steigt, leistet einen wichtigen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz und arbeitet aktiv an der Gesundheitsvorsorge. Radbegeisterte in Elmstein haben jetzt die Gruppe „Radweg für Elmstein“ angemeldet. Mit dieser Aktion soll auch auf die Notwendigkeit eines gut und schnell zu befahrenen Radwegs zwischen Elmstein und Frankeneck aufmerksam gemacht werden. Der vorhandene Radweg, der durch den Wald führt, ist nach Ansicht der Gruppe nicht geeignet, um schnell aus dem Tal zur Arbeit oder Schule und wieder zurück zu radeln. Und die gemeinsame Nutzung der Talstraße mit Auto und Lkw sei nicht ungefährlich. Anmeldungen unter stadtradeln.de/lambrecht beim Team „Radweg-für-Elmstein“. Die geradelte Strecke kann mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der Stadtradeln-App oder einem Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden.