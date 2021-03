Die Stadt bemühe sich, in Lambrecht so viel Parkraum zu schaffen wie möglich, sagte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) in der Sitzung des Stadtrats. Deshalb sei in der Johann-Casimir-Straße auf die eigentlich vorgesehene Parkregelung verzichtet worden, so Müller auf eine entsprechende Anfrage von Elias Hilgert (FWG).

Die entsprechenden Schilder seien bei der Erneuerung der Straße im vergangenen Jahr bereits aufgestellt, doch auf Wunsch der Anwohner erst einmal verhüllt worden. Da das Parken ohne Probleme ablaufe, sollen die Schilder abgebaut werden. Auch in dem ebenfalls erneuerten Teil der Luhrbachstraße funktioniere das Parken ohne eine Regelung und ohne Probleme, so Müller. Die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) verwies darauf, dass ein Anwohner der Johann-Casimir-Straße sich beklagt habe.

Beim Thema Parken würden die Wünsche der Anwohner generell oft auseinandergehen, berichteten Müller und Bundenthal-Beck. So hätten einige Anwohner ein Parkverbot in dem Wendehammer in der Straße Am Dicken Stein gefordert, andere Anwohner würden sich nun über das Parkverbot beklagen. Müller kündigte an, dass er mit dem Leiter des Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung prüfen werde, einen Teil des Wendehammers für parkende Autos freizugeben. Der Wendehammer sei so groß, dass er nicht komplett zum Wenden benötigt werde.