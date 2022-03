Beim Rewe-Markt in der Lindenstraße hat DHL eine neue Packstation in Betrieb genommen, die bequemen Paketempfang und -versand rund um die Uhr ermöglicht. 69 Fächer stehen dort zur Verfügung. Die Deutsche Post DHL Group hat die Anzahl ihrer Packstationen in Deutschland nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren auf über 8500 Automaten verdoppelt und ältere Modelle ausgetauscht. Wegen des hohen Interesses an diesem Service wurden die Planungen nach oben angepasst. Statt etwa 12.000 sollen bis Jahresende 2023 rund 15.000 DHL-Packstationen zur Verfügung stehen – 3000 mehr als bisher für diesen Zeitraum geplant waren. Weitere Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.