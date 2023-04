Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Holiday Park in Haßloch startet am Sonntag in die Sommersaison. Betreiber Plopsa plant, bis 2025 rund 65 Millionen zu investieren: Vor den Investitionen in ein Hotel, einen Wasserpark und den „Tomorrowland“-Bereich soll bereits 2023 ein neuer Bereich entstehen.

Die Themenbereiche sind frühlingsbereit, das Personal ist geschult: Wenn am Samstag zuerst die Inhaber einer Jahres- oder Bürgerkarte beim sogenannten „Season-Kick-Off“ nach vorheriger