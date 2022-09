Einen ungewöhnlichen Halsband-Schmuck hat sich diese Ziege im Dürkheimer/Erpolzheimer Bruch eingefangen: Die borstigen Kugeln der Klette haften an ihr. Der Trick der Pflanze: Ihre Fruchtstände sitzen nur noch locker an den Stielen, nachdem die Samen im Innern gereift sind. Streift nun jemand am Gewächs vorbei und berührt dabei so ein Kügelchen, dann löst es sich ab und bleibt hängen – an Fell oder Kleidung oder eben an einem Halsriemen wie bei dieser Ziege. Die Redewendung „an jemandem hängen wie eine Klette“ wird sofort klar, sollte man selbst so ein kratziges, klammerndes Kügelchen abbekommen. Denn einfach mal so ablösen lässt es sich nicht. An den Spitzen der Borsten sitzen stark gebogene Häkchen. Mit diesen kleinen Widerhaken krallen sich die Köpfchen hartnäckig fest. Auch die „Kletten-Ziege“ im Bruch wird ihre pflanzlichen Anhängsel sicher eine Zeitlang mit sich herumtragen und dabei die Samen gut verteilen.