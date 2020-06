Nach vielen Entbehrungen bei allen möglichen kulturellen Freizeitaktivitäten während der Kontaktbeschränkungen nimmt man wirklich jegliche Abwechslung gerne an. Wenn jede Serie schon geschaut ist, jeder Film längst im Schlaf auswendig mitgesprochen werden kann und sogar das vorübergehend angebotene Autokino in Haßloch dem bald öffnenden Holiday Park wieder Platz für die parkenden Autos gemacht hat, muss eine neue Herausforderung her.

Das Spiel mit der Neugierde macht sich eine Tankstelle in der Nähe des Real-Einkaufmarkts zunutze: Mit praktischen Gucklöchern, passend für kleine und große Wissbegierige, werden „Zaungäste“ willentlich an den Bauzaun gelockt, um mit jeweils einem zusammengepetzten und einem weit geöffneten Auge zu prüfen, in welchem Stadium der Tankstellenneubau sich gerade befindet. Ein perfekter 3D-Effekt wie im Kino des Vertrauens bleibt dabei zwar aus, dafür kann man sich bei der „Live-Übertragung“ immer ein individuelles Bild vom Geschehen machen.

Die vorgegebenen Textmöglichkeiten für spontanbegeisterte Ausrufe wie „uih“, „wow“ oder „boah“ kennt man schon von beeindruckenden Freiluft-Ereignissen wie etwa einem Feuerwerk. Eine solche Guckwand könnte man doch sogar auch mal daheim am Gartenzaun ausprobieren, wenn der Garten frisch angelegt oder ein neuer Pool aufgestellt wird. Vielleicht freuen sich auch die eigenen Nachbarn über so viel Service, Spannung und Informationspolitik.