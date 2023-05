Für die betreuende Grundschule sind für das nächste Schuljahr in allen vier Dürkheimer Grundschulen noch Plätze frei – allerdings nur bei den Gruppen, die bis 14 Uhr dauern sowie in den so genannten Randzeiten.

Das berichtete Christine Schneider-Joseph, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen, im Sozial-, Sport- und Schul-trägerausschuss. Nach ihren Angaben wurden 215 Jungen und Mädchen für die Betreuung nach dem Unterricht angemeldet. Das sind 32 Prozent der Kinder, die im nächsten Schuljahr in einer Dürkheimer Grundschule unterrichtet werden.

Von den 215 Kindern sind 70 in einer so genannten Ganzzeitgruppe untergebracht, in denen die Jungen und Mädchen bis 17 Uhr betreut werden. In der Grundschule Grethen gibt es eine Ganzzeitgruppe mit 20 Plätzen. Die seien alle belegt, so Schneider-Joseph. Es seien zwei weitere Kinder angemeldet worden, die aber nur einen Platz in einer Teilzeitgruppe bekommen, in der die Kinder bis 14 Uhr versorgt werden.

Warmes Mittagessen nur für 51 statt 60 Kinder

Eine besondere Situation besteht nach Angaben von Schneider-Joseph in der Pestalozzischule: Dort gibt es drei Vollzeitgruppen mit 60 Plätzen, von denen allerdings nur 51 belegt werden können, weil nicht für mehr Kinder Mittagessen zubereitet werden kann. 52 Anmeldungen hätten vorgelegen, zwei Kinder gehen nun in eine Teilzeitgruppe, so dass noch ein Platz zu vergeben ist.

In den zwei Teilzeitgruppen mit zusammen 40 Plätzen in der Pestalozzischule seien noch fünf frei. Von den 20 Plätzen, die in einer Teilzeitgruppe in der Grundschule Grethen vorhanden sind, seien vier nicht belegt. In der Salierschule werden 40 Plätze in zwei Gruppen angeboten, zwölf sind noch frei. Von den 40 Plätzen in zwei Gruppen in der Valentin-Ostertag-Schule sind neun noch zu vergeben.

Gebühren für die Betreuung unverändert

In der Salier- und der Valentin-Ostertag-Schule gibt es außerdem je eine Randzeitengruppe mit jeweils 20 Plätzen. Hier sind die Jungen und Mädchen von Montag bis Donnerstag von 16 bis 17 Uhr und freitags nach Schulschluss bis 16 Uhr. In der Salierschule seien vier Plätze nicht belegt, in der Valentin-Ostertag-Schule ein Platz. An den Gebühren, die Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses zahlen müssen, habe sich nichts geändert, so Schneider-Joseph.