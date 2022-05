Auf dem Postweg haben die erfolgreichen Haßlocher Sportlerinnen und Sportler 2020 und 2021 ihre Medaillen und Urkunden erhalten. In diesem Jahr war wieder eine Sportlerehrung in Präsenz möglich.

Für ihre Leistungen wurden über 30 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. „Ihr seid nicht nur Sieger und würdige Vertreter eures Vereins, sondern auch Repräsentanten für unser sportliches Großdorf“, sagte Bürgermeister Tobias Meyer bei der Veranstaltung im Kulturviereck. Gemeinsam mit dem Vereinsdezernenten Claus Wolfer nahm er die Ehrungen vor.

Die Auszeichnung „Sportlerin des Jahres“ erhielt Janoah Müller. Sie ist Mitglied im Perspektivkader des Deutschen Turnerbunds und bereitet sich dort in einem monatlichen Trainingslager auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 vor. Die Haßlocher Turnerin startete 2021 in der 1. Bundesliga „Geräteturnen weiblich“ für die TG Mannheim und war dort beste Punktesammlerin für ihre Mannschaft. Darüber hinaus ist sie Deutsche Vizemeisterin im Mehrkampf.

„Sportler des Jahres“ ist Johannes Steinel. Er holte 2021 den Vizeweltmeistertitel Vintage (FIM Enduro) bei der Mannschaftsweltmeisterschaft in Elba. Hier traten 409 Teilnehmer aus 17 Nationen an. Darüber hinaus wurde er Europameister Vintage. Bei sechs Wertungsläufen in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien fuhr er viermal den Sieg ein. Steinel ist bereits seit Jahrzehnten im Motorsport aktiv und wurde bereits 1990 Vizeweltmeister mit der Junioren-Nationalmannschaft.

Darüber hinaus wurden Sportehrennadeln für Funktionäre, Übungsleiter, Kampfrichter und Schiedsrichter, die mehr als 20 Jahre in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich aktiv sind, verliehen. Die Sportehrennadel in Gold erhielten Ursula Kokes (TSG Haßloch) und Hans-Jürgen Armbrust (TSG Haßloch). Kokes ist seit 1995 im Vorstand der TSG für die Buchhaltung zuständig. 2015 übernahm sie die Mitgliederverwaltung. Fast 30 Jahre war sie Kassenwartin in der Abteilung Tischtennis, die sie 1997 und 1998 vorübergehend leitete. Armbrust ist seit 1983 Übungsleiter. Drei Jahre lang war er Vorsitzender der Kegler-Vereinigung Haßloch, seit 1993 leitet er die Abteilung Kegeln bei der TSG . Auch ist er Vorsitzender des Landesverbandes Deutsche Classic Union Rheinhessen Pfalz im Kegeln.