Die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Deidesheim stellt vermehrt fest, dass die Waldparkplätze zum Pfalzblick, zum Pechsteinkopf sowie die Parkplätze Mühltal und Sensental durch Falschparker zugestellt sind. Am Sonntag nun hat die Verwaltung reagiert und auch Autos abschleppen lassen.

Zuletzt hatte die Verbandsgemeinde im März auf das Problem aufmerksam gemacht: Die Wege zu den Waldparkplätzen würden regelmäßig so zugeparkt, dass im Notfall Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeuge nicht durch kommen würden. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass Falschparker künftig verwarnt und Autos gegebenenfalls abgeschleppt würden. Am Sonntag war es nun soweit: Die Jazzwanderung in den Weinbergen zog viele Gäste an, an etlichen Stellen blockierten Falschparker den Weg. Laut Verwaltung wurden in mehreren Fällen Verwarnungen verteilt. An den Engstellen zu den Parkplätzen Sensental und Mühltal seien auch mehrere Fahrzeuge abgeschleppt worden, da die Restfahrbahnbreite von 3,05 Metern nicht mehr gegeben gewesen sei. „Selbst der Abschleppdienst hatte Probleme, die Engstellen anzufahren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Falschparkern behindert

Die Verwaltung erinnert an den jüngsten Vorfall, bei dem ein Spaziergänger im Wald ohnmächtig wurde. „Die Feuerwehr wurde am rechtzeitigen Eintreffen gehindert, weil Falschparker die Waldwege massiv zugeparkt hatten.“ Die Ordnungsbehörde hatte bereits im Frühjahr zusätzlich Warntafeln aufgestellt mit dem Hinweis „Restfahrbahnbreite von 3,05 m einhalten - Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“. Zwar habe diese Maßnahme eine Wirkung auf den Wirtschaftswegen erzielt, auf den Waldparkplätzen jedoch werde die Restfahrbahnbreite nicht eingehalten.

Die Verwaltung appelliert nochmals an die Fahrzeugführer und bittet darum, Ziele in den Weinbergen oder im Wald möglichst ohne Fahrzeug zu besuchen oder andere Parkflächen anzusteuern. „Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es am Bahnhof oder zwischen Deidesheim und Ruppertsberg, Im Diedel“, heißt es abschließend.