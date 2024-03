Der Großkarlbacher Gemeinderat wird sich am Montag, 11. März, mal wieder mit der Sanierung des Eckbachgewölbes befassen. Der Anlass: Einige Arbeiten kommen teurer als veranschlagt.

Einschließlich aller Planungskosten sollte die Reparatur des baufälligen Sandsteingewölbes über dem Eckbach in der Kändelgasse nach mehreren Kalkulationen zuletzt 2,2 Millionen Euro kosten. Dabei werde es auch bleiben, meint der Ende Januar zum Bürgermeister gewählte Richard Weißmann (FWG) auf Anfrage. Was an manchen Stellen teurer werde, habe an anderen Stellen eingespart werden können.

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland spricht in den Unterlagen zur Ratssitzung am Montag von 620.000 Euro, die als „Restkosten“ für dieses Jahr nachgetragen werden müssten. Dazu gehören drei Beträge, die höher ausgefallen sind als geplant und deshalb vom Rat genehmigt werden müssen. Die Mehrkosten entstanden beim Abbruch beziehungsweise der Materialentsorgung sowie bei Betonarbeiten und der Sanierung der Gewölbewände. das Planungsbüro und die Bauabteilung der VG sind zuversichtlich, dass die Baukosten trotz der zusätzlichen Leistungen eingehalten werden können. Auf 600.000 Euro ist der Zuschuss des Landes gedeckelt.

Diese Stelle, der sogannnte Waschplatz, ist und bleibt offen. Aber ein Geländer muss angebracht werden. Foto: ww

In der Gemeinderatsitzung mit Einwohnerfragestunde, die um 19.30 Uhr im Bürgerhaus beginnt, wird Richard Weißmann in sein Amt als Ortsbürgermeister eingeführt. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen Friedhofsangelegenheiten. Unter anderem sollen die Preise für den Grabaushub, den die Firma Nickel aus Weiterweiler leistet, angehoben werden. Die Gebühr für die Einebnung eines Grabs soll künftig im Voraus kassiert werden.