Martin Fußer aus Niederkirchen ist neuer Vorsitzender des Bauern- und Winzerkreisverbands Bad Dürkheim. Der 37-jährige Weinbauingenieur löst Walter Wolf aus Bad Dürkheim ab, der nicht mehr zur Wahl antrat.

Fußer war bisher stellvertretender Vorsitzender und ist außerdem Mitglied im Hauptausschuss des Weinbauverbandes Pfalz. Er führt mit seinem Bruder Georg ein biodynamisches Weingut in seiner Heimatgemeinde und bewirtschaftet gemeinsam mit der Familie einen genossenschaftlichen Weinbaubetrieb in ökologischer Wirtschaftsweise. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Stephan Schindler aus Bobenheim am Berg gewählt. Das teilt der Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Pfalz mit.

Walter Wolf hatte 17 Jahre lang an der Spitze des Kreisverbandes gestanden. Eberhard Hartelt, Präsident des Landesverbandes, lobte sein „äußerst erfolgreiches Engagement“. Wolf habe an vielen Stellen im Verband, der Landwirtschaftskammer und in der Kommunalpolitik Verantwortung übernommen. Mit politischem Gespür, Sinn für das Wesentliche und einer gesunden Portion Humor habe er viel für seine Berufskollegen erreicht. Dabei sei es ihm gelungen, unterschiedliche Positionen zu einem Ergebnis zusammenzuführen, mit dem alle Beteiligten zufrieden sein konnten. Seine ausgleichende Art, seine Verbindlichkeit und seine Einstellung, in Lösungen statt in Problemen zu denken, würden allseits geschätzt, so Hartelt.

Schon in der Landjugend aktiv

Der 69-Jährige hatte sich bereits in der Landjugend ehrenamtlich engagiert. Später war er Vorsitzender des BWV-Ortsvereins seiner Heimatgemeinde. 2004 wurde er zum Vorsitzenden des Kreisverbandes Bad Dürkheim gewählt. Wolf ist Mitglied des BWV-Gesamtvorstandes und im Hauptausschusses des Weinbauverbandes Pfalz. Eine wichtige Rolle für den Verband spielte Wolf auch im Jahr 2014, als der BWV Gastgeber des Deutschen Bauerntages und des Deutschen Landjugendtages in Bad Dürkheim war. Mit der Goldenen Ehrennadel erhielt er 2017 die höchste Ehrung des Verbandes.

Bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gehört Wolf seit 1994 der Kammervollversammlung an und ist seit 2006 Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses. Im Jahr 2019 wurde er mit der Goldenen Kammermedaille ausgezeichnet. Darüber hinaus setzt er sich seit mehr als vier Jahrzehnten in zahlreichen anderen berufsständischen Organisationen und in der Kommunalpolitik für den Weinbau und die Landwirtschaft ein. Dafür wurde er im vergangenen Jahr von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Ökonomierat ernannt.