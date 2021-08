Der aggressive 42-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim, der am Dienstag gegen 10 Uhr einen Mitarbeiter des Wertstoffhofs Haßloch absichtlich angefahren und schwer verletzt haben soll, wurde am späten Abend festgenommen und wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief unmittelbar nach der Tat zunächst ergebnislos. Am Abend erhielt die Polizei eine Mitteilung, dass der 42-Jährige in seinem Vorgarten randaliere. Er habe sich widerstandslos von den Beamten festnehmen lassen.

Nach Hinweis auf Maskenpflicht völlig ausgerastet

Der 42-Jährige hatte laut Polizei nach einem Hinweis auf die Maskenpflicht, die auf dem Wertstoffhof gilt, unvermittelt mit der Faust und dann mit einer Holzlatte auf den Mitarbeiter eingeschlagen. Beim Verlassen des Wertstoffhofs soll der Kunde den Mitarbeiter absichtlich angefahren haben: Er soll hörbar beschleunigt haben, bevor er den mit einer auffälligen Warnweste bekleideten Mitarbeiter mit seinem Wagen erfasste und ihn dabei schwer verletzte.