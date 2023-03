Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur feierlichen Eröffnung des Karlsruher Stadtbahntunnels im Dezember dieses Jahres wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der alten badischen Residenz erwartet. Dies bestätigte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) bei einem Pressegespräch.

Demnach sollen sowohl der Stadtbahntunnel wie die neue, oberirdische Schienentrasse durch die Kriegsstraße zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember in Betrieb genommen werden. So habe