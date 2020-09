Bei einem Verkehrsunfall am Montag wurde ein 83 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt. Der Rentner fuhr zunächst auf dem Radweg der Bernsteinstraße in Richtung Pulverhausstraße. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit seinem Rad bei Rotlicht über die Straße und wurde von dem aus Richtung Daxlanden kommenden Auto erfasst. Mit schweren Verletzungen musste der ältere Mann in eine Klinik eingeliefert werden.