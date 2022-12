Am Nikolaustag im Krankenhaus – so ergeht es auch dieses Jahr leider wieder vielen Kindern. Doch die Feuerwehr schafft Abhilfe: In einer bundesweiten Aktion haben fast 50 Höhenrettungsgruppen aus Deutschland die kleinen Patienten mit Vorführungen an Kliniken überrascht. Auch in Karlsruhe seilten sich die Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Werkfeuerwehr des Karlsruher Institut für Technologie bei dieser weihnachtlichen Mission als Nikoläuse verkleidet von den Dächern der Kliniken ab. So schafften es die Alltagshelden den Klinikalltag der Kinder zumindest für einen Moment zur Nebensache werden zu lassen.