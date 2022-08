Karlsruhe. Wer den allgemeinen Bewerbungsschluss an Hochschulen Mitte Juli versäumt hat, zum kommenden Wintersemester aber doch noch ein Bachelorstudium aufnehmen möchte, kann sich an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA) noch für einige zulassungsbeschränkte Studiengänge über das Losverfahren bewerben.

Freie Studienplätze gibt es in Wirtschaftsinformatik, Internationales IT Business, Data Science, Green Technology Management, Wirtschaftsingenieurwesen, Umweltingenieurwesen (Bau) sowie dem englischsprachigen Studiengang Electrical Engineering and Information Technology. Auch in den beiden Orientierungssemestern werden weitere Bewerbungen angenommen. Die Bewerbung erfolgt per Losantrag direkt an der Hochschule.

Für die zulassungsfreien Studiengänge läuft die Bewerbungsfrist ohnehin erst am 15. September aus. Bis dahin ist eine reguläre Bewerbung unter anderem für die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik, Fahrzeugtechnologie, Geodäsie und Navigation, Maschinenbau, Mechatronik sowie Umwelt- und Geoinformationsmanagement noch möglich. Eine schnelle Bewerbung wird empfohlen, damit eine Teilnahme an den Brückenkursen zur Vorbereitung auf das Studium ab 12. September möglich ist.

Info

Weitere Informationen und der Link zur Bewerbung sind auf der Website der HKA, www.h-ka.de/bewerben-fuer-bachelor, zu finden.