Ganz entspannt mit dem Nachwuchs auf dem Fahrrad durch Karlsruhe oder Ettlingen rollen, das können Teilnehmer zweier Fahrrad-Demos am Sonntag, 20. September, ab 15 Uhr. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Karlsruhe sowie die ADFC-Gruppe Ettlingen veranstalten die beiden Touren unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“.

In Ettlingen beginnt die Demo um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, wird etwa eine Stunde dauern und endet im Horbachpark. In Karlsruhe starten Kinder und Eltern ebenfalls um 15 Uhr am Kronenplatz, fahren ein Stück durch die Weststadt und kommen nach rund 60 Minuten im Otto-Dullenkopf-Park an.

Die ADFC-Touren sind Teil der deutschlandweiten Aktion „Kidical Mass“. Am kommenden Wochenende bringen Kinder und Erwachsene auf mehr als 100 Demonstrationen die Dinge ins Rollen, darunter auch in Köln, Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg und Leipzig. Überall fordern kleine, größere und große Radler angstfreies Radfahren für alle, kinder- und fahrradfreundliche Städte, Tempo 30 innerorts und sichere Schulradwege.

Die Routen in Karlsruhe und Ettlingen sind so geplant, dass selbst die Kleinsten mit drei oder vier Jahren sie problemlos bewältigen werden. Völlig gelassen können Eltern auch mit Kinderanhänger teilnehmen. Selbstverständlich wird auch darauf geachtet, dass alle Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Teilnehmer werden gebeten, für alle Eventualitäten einen Mund-Nasenschutz mitzubringen.

Die Polizei oder Helfer begleiten die Touren und sichern die komplette Strecke.