In einer Lagerhalle am Rande des Karlsruher Energiebergs steht ein 22 Meter langes Halb-Modell der künftigen Stadtbahnen in Originalgröße. Ein MockUp, ein Vorführmodell also, das künftige Nutzer anfassen, testen und auch kritisieren dürfen und sollen. Kunden und Fahrpersonal sollen schon im Vorfeld alles ausprobieren können und Verbesserungen vorschlagen.

Die Farben sind eventuell gewöhnungsbedürftig und auch die Sitze entsprechen weder farblich noch im Design dem, was am Ende in der Bahn erwartet werden darf. Doch genau deshalb