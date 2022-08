Für das Formula Student Teams der Hochschule Karlsruhe (Die HKA) begann die Saison mit dem neu konstruierten Rennwagen sehr erfolgreich. Gleich beim ersten Rennen in Ungarn, bei dem das Hochschulteam auch zum ersten Mal teilnahm, konnte es die Gesamtwertung gewinnen.

Mit mehr als 900 Punkten gewannen die Studierenden aus Karlsruhe die Klasse der Verbrennungsmotoren. Nach dem Sieg in Spanien im Jahr 2019 ist dies der größte Erfolg in der Geschichte des Teams. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Studierenden“, meinte dazu Rektor Prof. Dr.-Ing. Frank Artinger, der dem Team zu dieser „außergewöhnlichen Leistung“ gratulierte.

Das Team der HKA besteht aus etwa 50 Studierenden vieler Fachrichtungen. Innerhalb von neun Monaten haben sie ihren Rennwagen, den F-116, entwickelt, konstruiert und gefertigt. Dabei besteht die Hauptaufgabe des internationalen Konstruktionswettbewerbs darin, einen Rennwagen herzustellen, der für eine Produktion in Kleinserie geeignet wäre. Es geht also nicht nur um die Geschwindigkeit, bewertet wird das Gesamtkonzept.

So gibt es dem internationalen studentischen Wettbewerb Formular Student viele Einzeldisziplinen, in fast allen stand das Team der HKA auf dem Podest. Im Businessplan belegte es Platz zwei, im Kostenplan Platz eins, im Designwettbewerb Platz drei und gewann damit in der Summe die statischen Disziplinen. Bei den dynamischen Disziplinen wurde es im Skid Pad – dabei wird das Fahrverhaltens eines Autos auf ebener Fläche bewertetet - ebenfalls erster wie bei der Efficiency (Effizienz). Platz vier erreichte das Team im Autocross, Platz acht in der Beschleunigung. Da die Karlsruher allerdings auch die Königsdisziplin, dass 22 Kilometer lange Ausdauerrennen, siegreich gestalten konnten, reichte es auch in den dynamischen Disziplinen für den ersten Platz.

Bis Sonntag Rennen auf dem Hockenheimring

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es jetzt weiter auf dem Hockenheimring, wo bis Sonntag, 21. August, die Formula Student Deutschland ausgetragen wird.