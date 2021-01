Die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg bringt 36 E-Autos auf die Straße und bildet zudem rund 50 E-Auto-Moderierende aus. Hintergrund ist, Interessierten zu erklären, wie ein E- Auto funktioniert.

So wird auch eine Probefahrt angeboten und gezeigt, wie der Ladevorgang funktioniert. Die Kampagne vom Verkehrsministerium und der Landesverkehrswacht startet, sobald es die Corona-Situation erlaubt, wie es in einer Mitteilung heißt. Unterstützt wird sie von der EnBW. Die E-Auto-Moderatoren bieten das Ausprobieren an stark frequentierten Orten an. Pro Monat sind mit jedem Auto 20 Probefahrten vorgesehen. Daneben haben Interessierte auch die Möglichkeit, unter der Telefonnummer 0800/110111999 oder auf der Internetseite www.eAuto-ausprobieren.de eine Probefahrt zu buchen.

Moderne E-Autos sind in der Regel auch mit guten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Daher bietet sich bei den Probefahrten auch die Möglichkeit, die automatische Verkehrszeichenerkennung, die Rückfahrkamera, den Totwinkelassistent, den Spurhalteassistenten, den dynamischen Tempomat und mehr auszuprobieren. Die Kampagne ist auf drei Jahre angelegt und kostet rund 400.000 Euro.