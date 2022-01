Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG schließt sein ausschließlich auf Großverbraucher ausgerichtetes Werk in Ettlingen. Das gab der Nahrungsmittelkonzern jetzt bekannt.

Die Produktion werde schrittweise eingestellt, heißt es in einer Mitteilung, ein „gestrafftes Sortiment“ der bisher in Ettlingen produzierten „würzigen Nährmittel“ soll künftig an anderen Standorten hergestellt werden. Betroffen von der Schließung seien insgesamt 190 Mitarbeiter in der Produktion. Lediglich 50 Plätze im Bereich Marketing, Vertrieb und Verwaltung sollen erhalten bleiben. Während in den Bereichen Pizzen, Backen und Dessert die Absatzzahlen steigen, sei das Geschäft mit Kantinen und der Gastronomie seit Jahren rückläufig. Bereits seit 2016 würden mit dem Werk Verluste geschrieben. Der Standort hat eine historische Bedeutung.

Bereits 1955 übernahm Oetker das 1899 gegründete Ettlinger Nahrungsmittel-Unternehmen „eto“, das als ältestes Unternehmen Deutschlands Kunden in der Sparte Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie seine Kunden hatte. August Oetker, Ur-Enkel des Firmengründers und bis 2009 persönlich haftender Gesellschafter des Unternehmens, hatte ab 1979 eine ersten Führungsaufgabe innerhalb des Unternehmens übernommen und das Geschäft kontinuierlich ausgebaut.