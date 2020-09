Am Dienstag- und Donnerstagmorgen hat die Karlsruher Polizei mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen mutmaßliche Mitglieder und Gehilfen einer Diebesbande vollstreckt. Die Bande hatte sich auf den Diebstahl und den Weiterverkauf von hochwertigen Pedelecs und Fahrrädern spezialisiert, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Am Dienstag um 3.55 Uhr nahmen die Ermittler zwei Männer im Alter von 38 und 50 Jahren fest, die gerade mit zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern die Sophienstraße befuhren. Ein dritter Tatverdächtiger floh mit einem Fahrrad und konnte sich seiner Festnahme entziehen. Einen weiteren 37-jährigen Beschuldigten, dem gewerbsmäßige Bandenhehlerei vorgeworfen wird, nahm die Polizei an seiner Wohnanschrift fest. Bei den insgesamt neun Wohnungsdurchsuchungen stellten die Polizeibeamten an beiden Tagen umfangreiches Diebesgut, mehrere Fahrräder und Fahrradrahmen sowie Betäubungsmittel sicher.

Seit Juni steht die Tätergruppierung im Verdacht, mindestens 70 Fahrräder und Pedelecs im Wert von über 150.000 Euro im Karlsruher Stadtgebiet gestohlen und in Polen gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Schon im August hatte die Polizei in einem angemieteten Transporter 18 professionell verpackte Fahrräder sichergestellt, deren Diebstahl nach vorliegender Verdachtslage ebenfalls auf das Konto der Beschuldigten geht.

Ein 30-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem aktuellen Ermittlungsverfahren bereits im Juli festgenommen. Auch diesem Beschuldigten wird der mehrfache Diebstahl von Pedelecs und Fahrrädern vorgeworfen.