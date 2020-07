Das Polizeipräsidium Karlsruhe registriert seit Jahresbeginn eine Zunahme von Pkw-Aufbrüchen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe. Zwar sind die prognostizierten Fallzahlen im ersten Halbjahr 2020 noch wesentlich von den hohen Werten von 2016 (990 Fälle) und 2017 (561 Fälle) entfernt, dennoch deutet sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren (2018: 270 Fälle und 2019: 246 Fälle) ein deutlicher Anstieg an. Besonders ärgerlich ist, so das Präsidium in einer Mitteilung, dass in vielen Fällen der entstandene Schaden am Pkw höher ist, als der Wert des Diebesguts.