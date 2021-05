Der Heidelberger Zoo hat eine schwierige Zeit hinter sich. Die Hoffnung auf baldige Normalität ist allgegenwärtig. Die Geburt eines Bärenbabys ist nicht nur für die Mitarbeiter ein freudiges Ereignis. Einige Besucher haben Merles erste Gehversuche ebenfalls schon neugierig verfolgt.

Wenn Merle irgendwo hinklettert, wo ihre Mutter nicht hinterher kann, gerät diese in helle Aufregung. Fast vier Monate alt ist Braunbär-Baby Merle, das Anfang Januar im Heidelberger Zoo zur Welt kam. Zur Freude der Besucher erkundet der kleine Syrische Braunbär unter Aufsicht von Mutter Ronja seit ein paar Tagen das Außengehege. „Sie ist eine sehr aufmerksame Mutter“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Wenige Menschen bevölkern an diesem Mittwoch die Wege im Tierpark. Ein großes Hindernis war der zertifizierte Test, den man vorlegen muss, solange die Inzidenz-Zahlen in Heidelberg den Wert von 50 noch überstiegen. Seit Donnerstag entfällt die Nachweispflicht. Ein Online-Ticket für alle Gäste ist jedoch weiterhin nötig, damit die Obergrenze für die Besucheranzahl eingehalten werden kann.

Aufzucht ohne Vater

Ronja holt einen Fisch aus dem Wasserbecken im Gehege. Mit dem kann die kleine Merle noch nicht viel anfangen. Immerhin schnuppert sie mal daran. Auch das Nass ist ihr etwas unheimlich. Den Sand findet sie interessanter. Das Bärenkind, dessen Fell viel heller ist als das seiner Mutter, schnuppert ausgiebig an ihm, bevor sie sich daran macht, über einen Baumstamm zu klettern. Über seine Tollpatschigkeit lachen die Besucher, die vor dem Gehege stehen. Überwiegend Großeltern mit ihren Enkeln sieht man, etliche Mütter, aber auch einige Väter mit ihren Kindern genießen den Zoo-Besuch.

„Braunbär-Väter sind bei der Aufzucht der Jungen komplett überflüssig“, erklärt Zoo-Direktor Wünnemann. Die Tierärzte mussten Braunbär-Männchen Martin wegen Problemen mit dem Bewegungsapparat einschläfern. 18 Jahre alt ist er geworden. Bestes Mannesalter für einen Syrischen Braunbären, die von Anatolien über Syrien, Israel und Jordanien bis in den Iran hinein vorkommen können und in Gefangenschaft bis zu 30 Jahre alt werden können, erklärt Wünnemann. Schon als Kind interessierte er sich für Wildtiere. Da war der Weg zum Tiermedizin-Studium und Zoodirektor folgerichtig. In Hamburgs berühmtem Tierpark Hagenbeck trat Wünnemann, der aus dem Ruhrgebiet kommt, seine erste Stelle an.

Bloß nicht zu dick werden

In freier Wildbahn werden Syrische Braunbären allerdings immer seltener. Es gibt auch nicht viele Zoos, in denen sie noch zu sehen sind. Unter anderem in Stralsund, Gotha, Montpellier, Lissabon und Goldau in der Schweiz hält man sie. Deswegen ist Merle etwas ganz Besonderes. Sie zeugt von dem Zuchterfolg des Heidelberger Zoos und kann später wahrscheinlich zur Erhaltung der Art beitragen. Martin wurde 2002 im Zoo Goldau geboren und kam Ende 2017 aus dem Zoo de Servion in der Schweiz nach Heidelberg. Hier paarten sich Ronja und Martin.

Das Ergebnis Merle bekommt derweil Hundefutter-Pellets. Allerdings muss sie die erst suchen. Die Tierpfleger haben sie in einem Loch im Baumstamm versteckt. In den Wäldern und an den Flussläufen des Nahen Ostens fressen Syrische Braunbären Aas, Insekten, Kleinsäuger, frisches Gras, Obst und Wurzeln. „Alles, was sie kriegen können“, sagt Wünnemann. Im Zoo sei das genauso, es gebe Fleisch, Eier, Obst und Gemüse, allerdings recht nährstoffarm. „Sie sollen ja nicht zu dick werden“, kommentiert der Zoodirektor schmunzelnd. Doch Merle bekommt noch überwiegend Milch. An Ronjas Futter nascht sie allerdings schon, nachdem sie die Pellets mit ihrer Schnauze ausgiebig berochen hat.

„Wir haben die Nase allmählich voll“, meint Wünnemann zur Pandemie. Finanziell sei 2020 ein sehr schweres Jahr gewesen. „Wir haben das letzte Jahr dank großzügiger Unterstützung der Stadt Heidelberg ganz gut überstanden, aber die Stadt steht ihrerseits unter großer Belastung“, erklärt Wünnemann. „Wir haben alle Möglichkeiten sehr verantwortungsbewusst ausgenutzt“, resümiert er. Weil die Testpflicht jetzt aufgehoben ist, hofft der Tierarzt auf mehr Besucher. Auch das Miteinander der Zoo-Mitarbeiter ist für ihn sehr wichtig. Er hofft, dass er mit den Kollegen bald mal wieder feiern kann.