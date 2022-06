Bei einem Auffahrunfall in Ebertsheim (Kreis Bad Dürkheim) sind am Dienstagnachmittag zwei 17-jährige Fahrer von Leichtkrafträdern leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren sie auf der Eisenberger Straße in Richtung Eisenberg unterwegs, als dort ein vor ihnen fahrendes Auto wegen der Verkehrslage halten musste. Der erste der beiden Zweirad-Fahrer fuhr offenbar auf den Wagen auf, der zweite kollidierte daraufhin mit seinem Kompagnon.