Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer sich in Grünstadt testen lassen will, hat dazu an vielen Ecken der Stadt die Gelegenheit: Nun haben zwei weitere Teststationen eröffnet – eine am Maxi-Autohof, die andere in der Kirchheimer Straße. Damit gibt es in und um Grünstadt herum mindestens sieben Teststellen.

Jörg Lauer hat in der Kirchheimer Straße 100 am Geschäftshaus K100 eine Teststation eröffnet. Dort bietet er sowohl Schnell- als auch PCR-Tests an. Die Schnelltests