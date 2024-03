Die Tolexan gGmbH, der die vor drei Jahren eröffnete Arena am Wasserturm auf dem Gelände des TSV Carlsberg zu verdanken ist, startet direkt nach Ostern eine Benefizaktion. Ab 1. April werden dort Lose für eine Tombola verkauft, bei der ein Audi A1 und weitere attraktive Preise zu gewinnen sind. Die Ziehung findet bei einem dreitägigen Public Viewing vom 14. bis zum 16. Juni auf dem Sportgelände zum Auftakt der Fußball-EM statt. Der Reinerlös nach Abzug aller Kosten geht an den Fußballnachwuchs im Leiningerland und an das Ruanda-Projekt des Leininger-Gymnasiums Grünstadt.