Nach einem Unfall am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Leininger Centers werden Zeugen gesucht. In einem Pressebericht der Polizei heißt es, dass an der Ausfahrt zur Kirchheimer Straße zwei Fahrzeuge, ein Ford und ein Mercedes Benz, seitlich aneinander gefahren sind. Die 62-jährige Ford-Fahrerin und der 77-jährige Mercedes-Fahrer werfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.