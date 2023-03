Am Sonntag haben die Eisenberger zur Winterverbrennung geladen und zahlreiche Schaulustige waren zum Mehrgenerationenplatz gekommen. Dort sollte er in Flammen aufgehen, der große Schneemann, den Mitarbeiter des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) und Kinder der Jungschar gebaut hatten. Auf dem Marktplatz wurden vorab die von der Stadt gespendeten Stabaus-Brezeln verteilt, die auf bunte Stecken geschoben in einem kleinen Lindwurm durch die Stadt getragen wurden. Begleitet wurde der Umzug vom Spielmannszug Eisenberg. Pünktlich zum Start des Feuerspektakels bescherte der Wettergott den Teilnehmenden eine zwar vom Wind verwehte, aber immerhin trockene Veranstaltung, bei der Sissi Lattauer (SPD) die Begrüßung übernahm. Dank der Bewirtung der Kita Steinborn mit Crêpes und Apfelschorle verweilten die Besucher bis in den späteren Nachmittag hinein. Wahrscheinlich wartete man auf den Frühling.