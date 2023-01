In Eisenberg ist es zu einem weiteren Einbruch gekommen. So haben nach Angaben der Polizei Kirchheimbolanden Unbekannte in der Zeit vom Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, probiert, in ein Ladengeschäft einzubrechen. Dazu wollten sie die Seitentüren und eine Kellertür aufhebeln, sie sind dabei aber gescheitert. In unmittelbarer Nachbarschaft und im gleichen Zeitraum waren diese oder andere Kriminelle hingegen erfolgreich: In der Kerzenheimer Straße wurde die Haupteingangstür eines weiteren Geschäfts aufgehebelt. Im Laden wurden Schubladen durchwühlt, und es ist Bargeld in geringer Höhe entwendet worden (wir berichteten).

Auf Tour waren Einbrecher dieser Tage auch in Lohnsfeld (Donnersbergkreis). In der Nacht auf Montag, wohl zwischen 2 und 3 Uhr, versuchten Unbekannte dort, in eine Scheune einzudringen. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, gelang es ihnen aber nicht, die Verriegelung zu überwinden. Offenbar sprang der Bewegungsmelder an und erleuchtete den Hof hell, sodass die Täter wohl die Flucht ergriffen. An der Verriegelung der Scheunentür ist aber ein geringer Sachschaden entstanden.