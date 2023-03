Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brian May ist nicht nur Queen-Legende und Astrophysiker. Er gilt auch als Koryphäe für Stereoskopie. In dieser 3-D-Fototechnik hatte May zur schlimmsten Coronazeit 2020 einen weltweiten Wettbewerb initiiert. Die besten der 15.000 Stereofotos werden nun in London ausgestellt. Irre, dass ein Lautersheimer Motiv dabei ist.

„Beim im Matsch liegenden Engel musste ich gleich an die Kinderbuch-Geschichte mit der Maus Frederick denken“, Nina Keths Gesprächseinstieg ist fast so überraschend wie ihr Erfolg: