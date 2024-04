Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Welche Folgen hat der Klimawandel speziell für Eisenberg? Diese Frage will Ulrich Matthes am Dienstag im Thomas-Morus-Haus beantworten. Matthes gilt als Gesicht der rheinland-pfälzischen Klimaforschung. Der Wahl-Kerzenheimer leitet das Landes-Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt. Eine Begegnung.

Nein, Ulrich Matthes ist niemand, der gern den moralischen Zeigefinger hebt. Keiner, der den Menschen vorschreiben will, was sie zu tun oder zu lassen haben. „Man kommt damit nicht weit“,