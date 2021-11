Nun ist auch in Grünstadt der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Da sich die epidemische Lage in nur wenigen Tagen drastisch verschlechtert hat, wollen die Stadt und das Wirtschaftsforum als Veranstalter die Verantwortung für dabei eventuell auftretende Ansteckungen mit dem Coronavirus nicht übernehmen.„Tagelang haben wir gerungen“, sagte gestern Abend der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Ernst-Uwe Bernard. Noch vor einer Woche haben er und Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) unabhängig voneinander bekräftigt, dass an der Veranstaltung festgehalten wird. Sie hätte pandemiegerecht mit deutlich weniger Anbietern mit großen Abständen dazwischen an allen vier Adventswochenenden stattfinden sollen. „Aber die aktuelle Situation mit noch nie erreichten Infektionszahlen lassen uns keinen Spielraum mehr“, sagt Bernard. Dass momentan keinerlei Einschränkungen für Weihnachtsmärkte im Freien gelten, wird sich nach seiner Überzeugung in Kürze ändern. „Das Land wird bei den Hygieneregeln nachschärfen“, so Bernard. Dann müssten der Schiller- und der Carrières-sur-Seine-Platz abgesperrt und der Zugang kontrolliert werden. „Das können wir nicht machen. Zum einen läuft ja der Wochenmarkt, zum anderen wäre das kontraproduktiv für die Einzelhändler in der Fußgängerzone“, erläutert der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, der überzeugt ist, dass die Entscheidung auf breites Verständnis in der Bevölkerung trifft.