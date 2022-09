Südzucker ist in der Region weithin bekannt. Doch dass sich auf dem Werksgelände im Obrigheimer Ortsteil Neuoffstein auch noch eine Tochter-Firma befindet, die mit ihren Produkten – einem Zuckeraustauschstoff und einer Alternative zu Zucker – auf dem Weltmarkt mitspielt, wussten bislang offenbar nicht so viele Menschen. Ein Besuch bei Beneo.

Falko und Ursula Spengler sind begeistert, nachdem sie die RHEINPFALZ-Sommertour bei Beneo beendet haben und wieder an der Pforte des Südzucker-Werkes stehen: „Wunderbar, sehr informativ, sehr gut und verständlich vorgebracht.“ Wie das Obrigheimer Paar kannten viele der Teilnehmer zwar die Zuckerfabrik in Neuoffstein, aber was Beneo macht, war ihnen bislang weitgehend unbekannt. Und auch die Mitarbeiter erzählen, dass Beneo in der Region vielen kein Begriff sei, sie sagen, dass sie bei einer Tochter-Firma von Südzucker beschäftigt sind, wenn sie gefragt werden, wo sie arbeiten.

Ernst Dopp aus Bockenheim ist nach der Führung erstaunt: „Ich habe nicht gedacht, dass Beneo so riesig ist“, sagt er. Die Teilnehmer haben Produktionshallen mit großen Zentrifugen und einer Vielzahl an Rohrleitungen gesehen, Produktionsmeister Jörg Müller habe gut rübergebracht, wie aus Zucker Isomalt oder Palatinose hergestellt wird. Dopp sagt nach dem Besuch der Produktionshallen: „Die Sauberkeit hat imponiert, es ist alles aufgeräumt.“

Produktionsanlagen stehen nie still

Beneo stellt Lebensmittel und einen pharmazeutischen Hilfsstoff her (der dafür sorgt, dass Medikamente besser schmecken) – deswegen muss es im Werk natürlich auch so sauber sein. Die Produktionsschritte werden engmaschig überwacht, 120 Proben am Tag werden genommen. Der Zucker, der in flüssiger Form von der benachbarten Zuckerfabrik kommt, wird zu Palatinose und in einem weiteren Schritt zum Zuckeraustauschstoff Isomalt verarbeitet. Die Teilnehmer der Führung haben die riesigen Produktionsanlagen gesehen, die rund um die Uhr laufen und vom Zentralen Leitstand (einem gut klimatisierten Raum mit einer Vielzahl von Bildschirmen) aus gesteuert werden: Nach thermischer Vorbehandlung, einer enzymatischen Umlagerung der Molekülbindung, Kristallisation, Wasserstoffanreicherung und Trocknung entsteht Isomalt. Das Süßungsmittel hat halb so viele Kalorien wie Zucker, ist zahnfreundlich und wird als Inhaltsstoff für Back- und Süßwaren verwendet – es ist weltweit führend als Austauschstoff für die Herstellung von Hartkaramellen. Isomalt wurde im Werk Offstein erfunden und wird seit 1989 dort produziert.

Seit 2005 wird im Werk zusätzlich Palatinose hergestellt. Der Produktionsprozess ist ähnlich, allerdings wird der Schritt der Wasserstoffanreicherung weggelassen. Palatinose ist in Babynahrung, Milchprodukten, Spezialnahrung oder Sportdrinks zu finden. Die Teilnehmer der RHEINPFALZ-Sommertour erfuhren bei der Führung auch, dass sich Palatinose gut für Menschen mit Diabetes eigne. Das ist ein Punkt, den Susanne Schulze mitnimmt. Die an vielen Themen interessierte Grünstadterin sagt nach der Tour, sie wolle sich nun mehr mit dem Thema Ernährung bei Diabetes befassen.

Weitere Pläne für den Standort

Produktionsleiter Florian Rost dürfte sich darüber freuen: „Das Interesse bei den Teilnehmern ist da“, stellt er fest – die Tour mit den beiden Gruppen der RHEINPFALZ-Sommertour habe auch ihm und den Kollegen Jörg Müller, Ilyes Chabbi und Alexander Hoffmann viel Spaß gemacht. Die Tour-Teilnehmer können nun erzählen, was sich auf dem großen Südzucker-Gelände noch verbirgt, und sie wissen nach dem Besuch der Absackanlage und des vollautomatisierten Hochregallagers auch, warum auf den Säcken von Isomalt und Palatinose „Mannheim“ steht, obwohl der Produktionsort Neuoffstein ist: Der Sitz von Beneo (1000 Mitarbeiter weltweit, davon 195 in Neuoffstein) ist in Mannheim.

In der Pfalz plant Beneo ein weiteres Werk: Die Südzucker-Tochter will für 50 Millionen Euro in Neuoffstein eine neue Produktionsanlage für Ackerbohnen bauen, die in zwei Jahren in Betrieb gehen soll. Die Bohnen werden im Werk gereinigt, geschält, gemahlen, nochmals zerkleinert und dann zu Proteinkonzentrat oder stärkereichem Mehl verarbeitet. Das Konzentrat dient als Grundstoff für Fleisch- und Milchersatzprodukte. Wie sagt Jörg Müller bei der Führung so schön? „Als treue RHEINPFALZ-Leser haben Sie ja von diesen Plänen gelesen ...“