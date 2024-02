Etwas überrascht schienen die Bewohner des Burgdorfes gewesen sein, als die Mitarbeiter des Glasfaserunternehmens mit ihren Geräten anrückten und sich sofort an die Arbeit machten. In der letzten Sitzung des Staufer Ortsbeirats vor der Kommunalwahl im Juni kritisierten Bürger in der obligatorischen Einwohnerfragestunde, dass keine rechtzeitige Information über den Beginn der Verlegearbeiten erfolgt sei.

Entschuldigend erklärte der Staufer Ortsvorsteher Georg Grünewald (CDU), er selbst habe erst während des Neujahrsempfangs der Stadt davon gehört, dass die Glasfaserverlegung demnächst beginne. Grünewald lobte das Vorgehen der Trupps, die schnelle, zügige und saubere Arbeit ablieferten. Die Zufahrten zu den Grundstücken seien wegen der Baggerarbeiten nur kurzzeitig nicht befahrbar gewesen.