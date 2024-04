Nach dem Rückzug einiger verdienter Mitglieder präsentiert die Wählergruppe Tiefenthal neue Gesichter auf ihrer Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat. Als Bürgermeisterkandidatin schickt sie Jenny Kaiser ins Rennen.

Die Wählergruppe will sich eigenen Angaben zufolge bei anstehenden Projekten wie einem Lagerplatz für das Unternehmen Mawacon für mehr Bürgerbeteiligung und Mitwirkung der Gremien einsetzen. Außerdem fordert sie, dass ein Gemeindearbeiter eingestellt wird. Er soll für mehr Sauberkeit im Ort sorgen. Die Wiedereinführung eines für alle Bürger offenen Arbeitskreises Kultur, Soziales und Sport soll die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen stärken. Außerdem plant die Wählergruppe Initiativen für die Entspannung der Verkehrssituation sowie für den Naturschutz.

1986 ins Dorf gezogen

Ihre Bürgermeisterkandidatin Jenny Kaiser wurde 1957 in Gelsenkirchen geboren und ist 1986 nach Tiefenthal gezogen. Sie engagiert sich schon seit vielen Jahren im Gemeinderat und in verschiedenen Ausschüssen sowie in mehreren Vereinen. Bis zu ihrer Pensionierung hat sie in der Kommunalverwaltung gearbeitet. Ihre Mitstreiter sagen: „Ihre berufliche Erfahrung als Diplom-Verwaltungswirtin kommt ihr bei Ihrer Tätigkeit in den Gremien zugute“. Sie stehe für gutes Miteinander statt Gegeneinander im Dorf.

Kandidaten

1. Jenny Kaiser, 2. Hanke Bösch, 3. Christoph Happersberger, 4. Wolfgang Thomeczek, 5. Robert Happersberger, 6. Sören Plantz, 7. Joachim Agrikola, 8. Hilde Albesser, 9. Petra Raaf, 10. Isabelle Plantz, 11. Frederike Bösch.