Rund 680 Kurse und Veranstaltungen umfasst das Programm der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim für das zweite Halbjahr 2020. Neu dabei ist die Online-Rubrik. Wer an Präsenzkursen nicht teilnehmen kann, darf mittels Live-Streams mitmachen.

Gerade während der Corona-Pandemie wünschten sich die Menschen neue Lernformen, erklärt KVHS-Leiter Dirk Wolk-Pöhlmann den neuen Online-Fokus. Dieser ermögliche das „Lernen im eigenen Wohnzimmer“. Für Live-Streams oder Online-Kurse können sich Interessierte wie sonst auch anmelden und bekommen dann per E-Mail alle weiteren Informationen zugeschickt. So bietet die KVHS unter anderem eine Webinarreihe, in der sich Frauen online über „Nachhaltige Entwicklung“ informieren können. Im Mittelpunkt stehen Themen wie der CO 2 -Fußabdruck, ein Leben ohne Plastik, fairer Handel und Frauenrechte. Auch Mal-, Zeichen- und Schriftkurse sind online verfügbar.

Neue Talkreihe über Politik und Gesellschaft

Ganz neu ist die Veranstaltungsreihe „vhs-Talk: Reden Sie mit! Politik – Gesellschaft – Umwelt“, die die KVHS mit der Volkshochschule Neustadt ab dem 4. November anbietet. An vier Abenden diskutieren dabei junge Referenten Themen über Veränderungen in Politik und Gesellschaft. Themen sind Hass und Hetze im digitalen Alltag, Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sowie Menschen- und Freiheitsrechte. Am Auftaktabend wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) den vhs-Talk mit dem Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) im Siebenpfeiffersaal des Hambacher Schlosses eröffnen.

Ein weiterer Schwerpunkt läuft unter dem Motto „Sicher leben!“. Hier können die Teilnehmer ein Feuerlöschtraining absolvieren oder bei Workshops über Sicherheit im Internet mitmachen.

Bei manchen Kursen ist allerdings wegen der Corona-Pandemie noch unklar, unter welchen Bedingungen sie stattfinden können. So sind aktuell Lehrküchenveranstaltungen noch nicht möglich und es ist offen, in welcher Form Gymnastik- und Bewegungskurse ablaufen können. Da die Kreisvolkshochschule die Abstands- und Hygieneregeln sicherstellen möchte, können sich die erlaubten Teilnehmerzahlen, die Kurszeiten, die Kursdauer oder die Kursorte noch ändern.

Kontakt

Die Kurse sind online buchbar unter www.kvhs-duew.de. Das Programmheft ist in den KVHS-Geschäftsstellen in der Weinstraße Süd 2 und der Mannheimer Straße 22, bei der Kreisverwaltung und in den örtlichen Volkshochschulen erhältlich.