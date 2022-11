24 Männer und Frauen sind bei der Generalversammlung des TV Kindenheim am Freitagabend für ihre große Treue ausgezeichnet worden. Der Verein hat die Corona-Zeit recht gut überstanden. Wie der Vorsitzende Gerald Knechtel berichtete, ist die Mitgliederzahl in den vergangenen zwölf Monaten lediglich um zwei Personen auf 321 gesunken. Die stabilste und größte Abteilung ist der Breitensport mit 124 Aktiven. Auch finanziell ist alles in Ordnung, allerdings hat nach nur anderthalb Jahren zum 31. Mai der Pächter der Sportgaststätte gekündigt. Ein Nachfolger wird dringend gesucht. Knechtel überreichte den zu Ehrenden Urkunden und Präsente. Gewürdigt wurden – größtenteils in Abwesenheit – für 75 Jahre Horst Christmann und Günter Philippi, für 50 Jahre Thomas Becker, Manfred Esselborn, Marco Haber, Werner Heinemann, Klaus Jungk, Gisela und Maik Krehbiel, Rüdiger Theobald, Josef und Markus Tremmel, für 25 Jahre Michael Lambert, Mohammad Munir, Christa Nachtmann, Harald Peters, Annette Rasp-Lambert, Annika Schmieh, Heike Theobald, Beate Tremmel und Tobias Wolf. Im Bild die anwesenden für 50 Jahre Geehrten, von links: Werner Heinemann, Gisela Krehbiel, Maik Krebiehl und Rüdiger Theobald.