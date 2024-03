Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julia Brandner, Autorin, Bloggerin und Stand-Up-Comedienne aus Österreich, steht für modernen Feminismus, und genau darum geht es auch in ihrem ersten Sachbuch „Das L in Frau steht für lustig“, das sie kommende Woche in Grünstadt in der Stadtbücherei vorstellen will. Cosima Schade hat sich mit ihr vorab unterhalten über den Humor von Männern und Frauen, Feminismus 3.0 und die längst überfällige Befreiung der weiblichen Brust.

Frau Brandner, Verständnisfrage: Woher kommt der Titel „Das L in Frau steht für lustig“? Wie ein klassisches Zitat klingt das nun nicht gerade, und Frau – allerdings auch Mann – schreibt man ja ohne L?

[Lacht]