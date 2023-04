Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Homeoffice, Schulunterricht daheim oder Kurzarbeit: Wegen der Pandemie verbringen viele Menschen mehr Zeit zu Hause als sonst. Bei Langeweile und Einsamkeit kommt ihnen ein tierischer Gefährte gerade recht. Der Trend geht daher zum Hund. Eine Anschaffung in der Krise ist aber nicht unbedingt die beste Idee.

Die These, dass Deutsche in der Corona-Krise mehr Haustiere kaufen als sonst, wird durch Zahlen untermauert. So will der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) festgestellt haben, dass 2020 im Vergleich