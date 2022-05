In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Grünstadter Ferdinand-Porsche-Straße einzubrechen. Die Polizei berichtet, dass Mitarbeiter gegen 8.40 Uhr bemerkt haben, dass ein Fenster eingeschlagen wurde. Ins Gebäude eingedrungen seien die Täter aber nicht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.