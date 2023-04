Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende startet nach zwei Jahren Pause die Feldoberliga-Saison im Hockeysport. Der VfR Grünstadt tritt am Samstag um 19 Uhr beim HTC Neunkirchen an. Sechs Neuzugänge stimmen Trainer Joshua Kuster optimistisch.

„Wir haben einen breiten und konkurrenzfähigen Kader“, sagt VfR-Coach Kuster erfreut vor dem ersten Saisonspiel. Aus der Ersten Schweizer Bundesliga, von den Red Sox Zürich, ist Adrian