Dass Investoren in ihrem Ort ein Mehrgenartionenhaus bauen wollen, wissen die Bockenheimer schon seit mehreren Jahren an. Nun haben die Unternehmer im überfüllten Ratssaal zum ersten Mal ihre Ideen präsentiert. Wer sie sind, was sie vorhaben, wie das Konzept ankam – und warum es noch große Hürden gibt.

Mehrgenerationenhaus: Was ist damit in diesem Fall überhaupt gemeint?

In Bockenheim soll eine Anlage entstehen, die verschiedene Wohnformen für Senioren kombiniert. Zu